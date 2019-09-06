Заворотнюк расскажет о своем здоровье на центральном канале

В последнее время вокруг состояния здоровья Анастасии Заворотнюк ходит множество слухов. Многие предполагают, что у актрисы рак, и строят догадки о причинах заболевания. Чтобы развеять все сплетни, Заворотнюк даст интервью одному из центральных каналов. Об этом рассказал ее концертный директор Стас Христов.

Исчезновение Заворотнюк обеспокоило фанатов. Что стоит за слухами о ее тяжелой болезни Подробнее

«Настя выйдет и расскажет все по одному из центральных телеканалов: это будет либо „Россия 1“, либо НТВ. Это не слух, в ближайшее время программу с ее участием проанонсируют», — сообщил Христов ИА Nation News.

Он добавил, что пока не будет комментировать планирующееся интервью, но добавил, что сейчас Заворотнюк выбирает канал с более лояльными условиями.

Слухи о раке мозга у Заворотнюк появились в конце лета 2019 года. Актриса перестала участвовать в спектаклях и каких-либо проектах, но информацию о своем здоровье пока никак не объяснила. Некоторые предполагают, что причиной онкологии является процедура ЭКО. Заворотнюк в 48 лет родила ребенка — весной 2018 года.

Всероссийскую известность Заворотнюк принесла главная роль в комедийном телесериале «Моя прекрасная няня».