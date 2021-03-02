Топливо из отходов будут применять на производстве цемента в России

На заводах «Евроцемента» в ближайшем будущем будут использовать топливо из мусора. Об этом договорился «Российский экологический оператор» (РЭО). В этот проект вложат два миллиарда рублей, а объем производства такого топлива составит миллион тонн в год. Об этом сообщил РБК со ссылкой на представителя РЭО.

Вкладывать средства в производство и использование топлива из отходов будет группа компаний «Точка Центр». По словам ее управляющего директора Антона Калашникова, за три года объем инвестиций превысит два миллиарда долларов. Он отметил, что это будут как деньги группы компаний, так и кредиты. Средства планируют потратить на технологическую проверку, оборудование для производства и подачи топлива на заводы и обучение сотрудников.

На заводах будут использовать РДФ — это спрессованные из измельченных твердых коммунальных и промышленных отходов гранулы. Они сгорают в печах цементных заводов и могут выдавать необходимую температуру до двух тысяч градусов.

Использование альтернативного топлива для производства цемента кардинально отличается от так называемого сжигания мусора, отметили в РЭО.

«В соответствии с законодательством Российской Федерации альтернативное топливо изготавливается из остатков после сортировки ТКО, все полезные фракции возвращаются в хозяйственный оборот, негодные же „хвосты“ обретают вторую жизнь как энергетические ресурсы и сырье для производства цемента, до нуля снижая полигонное захоронение», — сказал «360» представитель ППК.

Также важно, что температура в рабочей зоне цементной печи в 1,7 раза превышает пороговые значения, гарантируя экологическую безопасность применения альтернативного топлива.

Все сказанное позволяет отнести его использование для производства цемента к наилучшим доступным технологиям мирового уровня представитель ППК РЭО.

Советник ФГАУ «НИИ «Центр экологической промышленной политики» Владимир Марьев рассказал «360», что применение альтернативного топлива в печах на цементных заводах — международная практика, которую применяют в разных странах.

«Почему эта технология считается безопасной? Во-первых, за счет длительного выдерживания отходов при температуре до 2000 градусов в цементных печах. <…> Во-вторых, нет образования золы. Если сравнивать мусоросжигательные заводы (МСЗ) и цементные предприятия, то в МСЗ образуется от 20% и выше золы высокого класса опасности, которую необходимо подвергать обезвреживанию», — объяснил Марьев.

По его словам, цементные предприятия считаются более экологичными, чем МСЗ. Утилизация мусора в гранулах на цементных заводах в целом гораздо безопаснее для окружающей среды, чем просто захоронение мусора на полигонах.

Первый проект «Точка Центр» планирует запустить до конца 2021 года, а в последующие три года — расширить производство до одного миллиона тонн и выше исходя из потребностей цементных заводов.

«Мы рассматриваем возможность закупки сырья (отходов — прим. ред.) у региональных операторов. У группы „Евроцемент“ 16 заводов, и в каждом регионе присутствия, как правило, есть несколько таких операторов», — приводит РБК слова Калашникова.

Сейчас заводы «Евроцемента» работают на природном газе. Для РЭО реализация проекта — это работа по достижению национальной цели нашего государства. Сжигая мусор в печах цементных заводов, можно вдвое сократить объем отходов, который отправляют на полигоны.

«Применение альтернативного топлива не только окажет влияние на достижение этих целей, но и позволит существенно сэкономить невозобновляемые природные ресурсы», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.