Заводной чиновник лихо отплясал под «Бурановских бабушек» и получил оберег. Видео

Форум «Сердце Евразии», собравший более трех тысяч участников из 12 стран мира, субботним утром был разбавлен концертом. Неожиданным для участников мероприятия стало лихое выступление чиновника-энерджайзера: под «Бурановских бабушек» пустился в заводной пляс сам председатель правления Ремесленной Палаты Оренбургской области Евгений Ларин. Его пришлось силой стягивать со сцены.

«После официальной части на мероприятии развернулся настоящий баттл народных коллективов Оренбуржья и республики Удмуртия во главе с „Бурановскими бабушками“. Артистки с удовольствием смотрели и оценили мое выступление», — рассказал «360» герой ролика Евгений Ларин.

По словам чиновника, после концерта артистки сами его отыскали и поблагодарили за пляску.

«После концерта нашли меня, сказали: „Все было сделано от души, спасибо вам“. В подарок от „Бурановских бабушек“ за искрометный танец получил куклу оберег», — добавил Ларин.

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Эти нитяные куклы — настоящие талисманы, которые коллектив «Бабушек» вручает преданным поклонникам, а также победителям различных конкурсов, которые устраивает ансамбль. Например, коллектив на удмуртском языке исполняет песни Цоя, Гребенщикова, известных зарубежных исполнителей, и кто угадает композицию — тому артистки и вручают забавную куколку. Теперь такая есть и у председателя правления Ремесленной палаты Оренбуржья.

«Я встретил много интересных людей. Этот форум был для меня наиболее ярким по эмоциям. А после танца с „Бурановскими бабушками“, опубликованного в интернете, меня нашли знакомые. Мы с ними потерялись много лет назад. Теперь связь восстановлена», — поделился с «360» радостью самый позитивный чиновник сегодняшнего дня.