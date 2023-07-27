27 июля 2023, 04:02
Заводчиков домашних животных захотели обязать платить налоги
«Известия»: заводчиков домашних животных обяжут регистрироваться и платить налоги
В Госдуму внесут законопроект о регулировании деятельности заводчиков домашних животных. Об этом «Известиям» рассказал автор инициативы, первый зампред комитета ГД, координатор федерального проекта «Единой России» «Защита животного мира» Владимир Бурматов.
Поправки планируется ввести в закон «Об ответственном обращении с животными». Заводчиков обяжут регистрировать животных, вакцинировать их, а также платить налоги.
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«Этим законопроектом мы хотим решить очень серьезную проблему так называемых черных заводчиков. То есть тех, кто занимается коммерческим разведением животных, в неподобающих для этого условиях и не давая никаких гарантий по здоровью и породным данным питомцев», — заявил изданию Бурматов.
Автор законопроекта отметил, что «черные» заводчики обрекают животных на муки. Приобретенные у них собаки и коты зачастую оказываются беспородными и с нарушениями по здоровью. Поэтому все заводчики должны регистрироваться, прививать животных и содержать их в приемлемых условиях. А также платить налоги от продаж.
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