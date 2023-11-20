Общество 20 ноября 2023, 13:31 Заводчик Ковальчук: российских собак не пускают на международные выставки

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Санкции в отношении России коснулись даже собак. Организаторы европейских мероприятий не пускают питомцев из РФ, тем самым нарушая свой же устав, рассказала сайту kp.ru заслуженный заводчик Ирина Ковальчук.

Она напомнила, что в документе прописан запрет на дискриминацию участников по национальному признаку.

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«И что мы видим: с прошлого года сплошные отказы в регистрации. Ничем не мотивируют», — отметила эксперт.

Несмотря на это, добавила Ковальчук, Российская кинологическая федерация допускает всех желающих на свои выставки.