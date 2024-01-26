Общество 26 января 2024, 13:54 Заводчик Юлия Иванович порекомендовала при встрече с волками издавать громкие звуки и не показывать страх

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Заводчик и селекционер Юлия Иванович в беседе с телеканалом «Звезда» дала советы тем, кто боится один на один оказаться с волками или другими хищниками. По ее словам, есть высокий шанс остаться невредимым, если действовать правильно.

Прежде всего надо знать, что волки боятся громких звуков и технических запахов.

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«Нельзя пятиться, нужно стоять и смотреть прямо на него. Твой упрямый взгляд на животное демонстрирует психологическую готовность к сражению», — добавила Иванович.

Здоровый волк, услышав рядом человека, будет стараться удалиться, поскольку сам боится встречи. Он никогда не тронет крепкого и сильного, сообщила Иванович.