26 января 2024, 13:54
Заводчик Юлия Иванович порекомендовала при встрече с волками издавать громкие звуки и не показывать страх
Заводчик и селекционер Юлия Иванович в беседе с телеканалом «Звезда» дала советы тем, кто боится один на один оказаться с волками или другими хищниками. По ее словам, есть высокий шанс остаться невредимым, если действовать правильно.
Прежде всего надо знать, что волки боятся громких звуков и технических запахов.
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«Нельзя пятиться, нужно стоять и смотреть прямо на него. Твой упрямый взгляд на животное демонстрирует психологическую готовность к сражению», — добавила Иванович.
Здоровый волк, услышав рядом человека, будет стараться удалиться, поскольку сам боится встречи. Он никогда не тронет крепкого и сильного, сообщила Иванович.
Животные
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