Общество 31 марта 2023, 13:59 Завод Toyota в Петербурге стал собственностью ФГУП «НАМИ» Минпромторг: завод и оборудование Toyota в Петербурге стали собственностью ФГУП «НАМИ» РИА «Новости»

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Автозавод Toyota в Санкт-Петербурге перешел в собственность ФГУП «НАМИ». Соглашение в том числе подразумевает полную передачу прав на оборудование. Минпромторг, в свою очередь, прорабатывает возможность скорейшего возобновления производства на площадке, заявили в пресс-службе министерства.

«Производственная площадка Toyota в Петербурге на данном этапе перешла государству в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП „НАМИ“», — уточнили в ведомстве.

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Уточняется, что речь идет о полной передаче собственности на землю, здание и оборудование завода. Министерство сейчас работает над тем, чтобы в самом скором времени возобновить производство на предприятии.

Слухи о возможной передаче ФГУП «НАМИ» завода Toyota появились в середине марта. Об этом говорил глава Минпромторга Денис Мантуров. Предприятие остановило свою работу еще в марте прошлого года, а в сентябре владельцы сообщили о его закрытии из-за невозможности получения необходимых комплектующих.