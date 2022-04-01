Завод Stellantis под Калугой приостановит работу из-за нехватки комплектующих

Завод автомобильного концерна Stellantis под Калугой приостановит сборку автомобилей из-за нехватки комплектующих. Об этом заявил глава концерна Карлос Таварес, написал RТ со ссылкой на BFM TV.

«Завод Stellantis в Калуге, Россия, будет вынужден прекратить деятельность из-за нехватки комплектующих», — сказал Таварес.

Он пояснил, что завод переносит свои производства во Францию и Англию.

Концерн Stellantis владеет такими автомобильными брендами как Citroën, Opel, Peugeot и другими.