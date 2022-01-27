Завод по выпуску вакцин для животных откроют в Москве

На территории особой экономической зоны «Технополис „Москва“» откроется завод по выпуску нескольких видов безопасных вакцин для домашних питомцев и сельскохозяйственных животных. Об этом ИА НСН рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, на новом предприятии планируется выпускать более 40 различных наименований вакцинных препаратов.

Кроме того, на территориях столичной ОЭЗ в 2022 году откроются не менее 10 новых производств лекарств, медицинских изделий, микроэлектроники, измерительного оборудования и канатно-транспортных систем. Объем вложений инвесторов в эти проекты составит более 10 миллиардов рублей.