Завод по розливу минералки в Ставрополе казался на грани закрытия из-за спорной дороги

Завод «Кавминводы», который занимается розливом воды «Новотерская», оказался на грани закрытия в Ставропольском крае. Все из-за дороги, которая оказалась в руках частных лиц.

Часть улицы Бештаугорской в поселке Новотерском, которая ведет к заводу, в 2017 году после приватизации и сделок перешла в руки Нурет Кайшевой, экс-супруги бывшего председателя правительства Карачаево-Черкесии Владимира Кайшева.

Новые владельцы дороги, как написало местное издание «Блокнот», запретили ездить по ней большегрузному транспорту. «Кавминводы» были вынуждены несколько лет пользоваться легковыми автомобилями для доставки продукции со склада на склад. Однако в июне 2021 года дорога оказалась огорожена. Там появились посты сотрудников ЧОПа и шлагбаумы. В середине месяц завод перестал работать. «Кавминводам» угрожает закрытие.

«Стабильно работающее предприятие из-за решения физического лица прекратит деятельность. Более 250 человек потеряют работу», — говорилось в письме сотрудников.

Срок вынужденного простоя предприятия истекает 30 июня . После этого завод закроют, отметило издание.

Администрация Минераловодского округа была намерена 28 июня собрать представителей противоборствующих сторон и надзорных органов. Результаты встречи пока неизвестны.

Сотрудники завода решили записать обращение к президенту Владимиру Путину, который 30 июня проведет прямую линию. Путин посещал это предприятие в 2001 году.