Общество 30 ноября 2022, 13:55 Завод по производству поликремния появится в Нижегородской области

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ООО «Евразия» станет инвестором завода по выпуску поликремния. Предприятие планируют построить в Нижегородской области, сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на Корпорацию развития региона.

Уточняется, что для этого в Нижегородскую область перенесут существующее производство из Италии.

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«Появление еще одного высокотехнологичного проекта — важный момент для региона», — рассказал губернатор региона Глеб Никитин.

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Строительство объекта пройдет с 2023 по 2026 год. ООО «Евразия» выделила на него 10 миллиардов рублей.