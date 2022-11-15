Общество 15 ноября 2022, 16:04 Завод по производству мыла и бытовой химии обанкротился в Ростове-на-Дону

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Арбитражный суд Ростовской области признал банкротом ООО «Биосинтез групп», которое специализировалось на производстве мыла и бытовой химии. Об этом сообщила RostovGazeta со ссылкой на Единый реестр сведений о деятельности юрлиц.

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Установлено, что в отношении завода открыто 12 исполнительных производств, общая сумма которых составляет около трех миллионов рублей. Компания также должна кредиторам не менее 15,5 миллиона рублей. Кроме того, у предприятия есть долг по уплате налогов, его точная сумма неизвестна.