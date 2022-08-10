Завод «Пелла» модернизирует катера «Раптор» с учетом опыта их применения в спецоперации

Судостроительный завод «Пелла» решил модернизировать высокоскоростные катера проекта 03160 «Раптор», учтя опыт их применения во время спецоперации на Украине. Об этом рассказали РИА «Новости» на верфи.

«Было выдвинуто предложение о модернизации проекта в части установки более эффективной системы защиты и повышения боевых характеристик катера», — отметил собеседник издания.

Он добавил, что в условиях санкций верфь провела работу по импортозамещению пропульсивного комплекса.

Катера проекта 03160 «Раптор» строятся для Военно-морского флота России и создаются для патрулирования, переброски и высадки десанта в прибрежной зоне морей, а также в проливах и устьях рек на удалении до 100 морских миль от пункта базирования.

Базовая версия «Раптора» снабжена боевым модулем «Управа-Корд» с пулеметом калибра 14,5 миллиметра и двумя размещенными побортно пулеметами «Печенег» калибра 7,62 миллиметра. Сейчас в распоряжении российского флота находятся 17 катеров.