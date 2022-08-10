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    10 августа 2022, 08:43

    Завод «Пелла» модернизирует катера «Раптор» с учетом опыта их применения в спецоперации

    Оксана Кириллова

    Судостроительный завод «Пелла» решил модернизировать высокоскоростные катера проекта 03160 «Раптор», учтя опыт их применения во время спецоперации на Украине. Об этом рассказали РИА «Новости» на верфи.

    Завод «Пелла» модернизирует катера «Раптор» с учетом опыта их применения в спецоперации

    «Было выдвинуто предложение о модернизации проекта в части установки более эффективной системы защиты и повышения боевых характеристик катера», — отметил собеседник издания.

    Он добавил, что в условиях санкций верфь провела работу по импортозамещению пропульсивного комплекса.

    Катера проекта 03160 «Раптор» строятся для Военно-морского флота России и создаются для патрулирования, переброски и высадки десанта в прибрежной зоне морей, а также в проливах и устьях рек на удалении до 100 морских миль от пункта базирования.

    Базовая версия «Раптора» снабжена боевым модулем «Управа-Корд» с пулеметом калибра 14,5 миллиметра и двумя размещенными побортно пулеметами «Печенег» калибра 7,62 миллиметра. Сейчас в распоряжении российского флота находятся 17 катеров.