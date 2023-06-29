Общество 29 июня 2023, 10:16 Завод «Москвич» сменил генерального директора Завод «Москвич» назначил гендиректором бывшего топ-менеджера КамАЗа Мозера Freepik

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Московский автомобильный завод «Москвич» решением совета директоров сменил генерального директора. Об этом сообщила пресс-служба предприятия в своем Telegram-канале.

Дмитрий Пронин, ранее возглавлявший «Москвич», стал председателем совета директоров компании. На его место пришел бывший топ-менеджер КамАЗа Ханс Петер Мозер.

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«Ханс Петер обладает многолетним опытом работы на руководящих позициях в крупных международных и отечественных производственных компаниях, где проявил себя как сильный лидер, способный добиваться высоких финансово-экономических результатов», — указано в сообщении.

Мозер родился в немецком городе Лаупхайм. Как отметили в компании, он получил образование в одном из лучших университетов страны в области экономики и управления предприятием.

Ранее стало известно о планах выпустить в этом году несколько тысяч седанов «Москвич-6». Производство машин начнут в июле–августе, а релиз — во второй половине 2023 года. Сейчас стартовало производство обычной и электрической версий кроссовера «Москвич-3». «Шестерка» станет второй моделью в линейке «Москвича».