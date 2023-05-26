Общество 26 мая 2023, 19:04 Завод «Москвич» опроверг слухи о плохих продажах марки «3е» Производитель электрокроссовера «Москвич 3е» уточнил количество проданных автомобилей Фото М.Мишина

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Аналитическое агентство «Автостат» ранее опубликовало статистику продаж электромобилей, согласно которой в 2023 году россияне купили всего 35 машин марки «Москвич 3е». Пресс-служба завода опровергла эти данные, сообщил портал Autonews.ru.

По словам производителя, «Москвич» с начала года реализовал не 35, а 77 электрокроссоверов «3е», 69 из которых уже встали на учет в ГИБДД.

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Электромобиль можно приобрести в 55 дилерских центрах в 25 городах России, он представляет собой перелицованный китайский кроссовер Sehol E40X. Отечественный серийный образец оборудовали силовой установкой мощностью до 193 лошадиных сил. Благодаря аккумуляторной батарее емкостью 65,7 киловатт-часа полной зарядки двигателя хватит для поездки на 410 километров.

Ранее мэр Сергей Собянин рассказал, что в Москве упростили порядок размещения зарядных станций для электромобилей.