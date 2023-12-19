Общество 19 декабря 2023, 12:20 Завод Hyundai в Санкт-Петербурге продали за 13 тысяч рублей Hyundai Motor объявил о продаже завода в Санкт-Петербурге РИА «Новости»

Читать 360tv в

Южнокорейский автомобильный концерн Hyundai Motor принял решение о продаже своего завода в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Покупателем производства стал «Арт-Финанс», который входит в структуру автодилера «Авилон Групп».

Реклама

«Заседание совета директоров Hyundai Motor Company утвердил продажу своей доли в Hyundai Motor Manufacturing Rus компании „Арт-Финанс“», — заявили в пресс-службе.

В южнокорейской компании напомнили, что работу завода в Санкт-Петербурге приостановили еще в марте 2022 года. Для поддержки владельцев автомобилей производителя в России, Hyundai продолжит предоставлять послепродажное обслуживание клиентов.

По данным издания Chosun, сумма сделки составила порядка 195 000 вон (около 13 тысяч рублей) с условием обратного выкупа. Журналисты оценили общую стоимость предприятия в 287,3 миллиарда вон (около 20 миллиардов рублей).

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров отмечал, что срок опции обратного выкупа завода Hyundai в Санкт-Петербурге составит два года, писал RT.