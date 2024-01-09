Общество 09 января 2024, 14:58 Завод Hyundai в Петербурге возобновил работу после двухлетнего простоя Автозавод Hyundai вышел из двухлетнего простоя в Петербурге Photoagency Interpress/Global Look Press

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Автомобильный завод Hyundai в Санкт-Петербурге вышел из режима простоя. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе предприятия.

«Занимаемся обучением персонала и обслуживанием оборудования», — рассказала собеседница агентства.

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Сборочные линии завода приостановили в марте 2022 года в связи с трудностями в поставках комплектующих из-за международных санкций. Последний раз Hyundai продлил режим простоя до 31 декабря 2023 года.

Hyundai Motor Company открыла завод в Петербурге в сентябре 2010 года. На площадке производили модели Kia Rio, Hyundai Solaris, Kia Rio X-Line, а также кроссовер Hyundai Creta.

В конце прошлого года концерн продал завод в Северной столице. Покупателем предприятия стал «Арт-Финанс», который входит в структуру автодилера «Авилон Групп». Сумма сделки оказалась символической и составила около 13 тысяч рублей.