Общество 30 декабря 2022, 20:46 Завод «Энерголит» загорелся в Колпино Ленинградской области

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Серьезный пожар произошел в Колпино Ленинградской области. На Фидерной улице загорелся завод «Энерголит». Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Петербургу.

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Информации о возгорании поступила 30 декабря. Огонь охватил площадь в четыре квадратных метра. В тушении пожара задействовали 15 человек личного состава и три единицы спецтехники. Информации о погибших и пострадавших не поступало. Теперь сотрудникам органов предстоит выяснить причины возгорания.