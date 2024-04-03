Общество 03 апреля 2024, 17:09 Завлабораторией Самойлов посоветовал избегать прямого контакта при встрече со змеями

Читать 360tv в

Завлабораторией Московского региона Всероссийского НИИ охраны природы Борис Самойлов рассказал, как действовать при встрече со змеями. Важно избегать прямого контакта и сохранять спокойствие, отметил эксперт в беседе с ИА НСН.

Он напомнил, что, например, гадюки не способны причинить смертельный вред человеку. Кроме того, эти пресмыкающиеся занесены в Красную книгу Москвы.

Реклама

В случае укуса все же нужно обратиться к врачу, который введет необходимую вакцину, добавил специалист.