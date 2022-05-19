Завкафедры журфака МГУ объявил о своем уходе с поста и отъезде из России

Российский журналист Иван Засурский сообщил о том, что оставил пост завкафедры новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ и уехал из страны. По его словам, он будет искать единомышленников и продолжать заниматься климатическими проблемами.

«Дорогие друзья и коллеги! Спустя 16 лет покинул должность заведующего кафедрой новых медиа и теории коммуникаций факультета журналистики в Московском государственном университете и покинул страну», — написал он в соцсетях.

Засурский заявил о своей крайней обеспокоенности климатическим кризисом. По его словам, он переехал в США и будет там проводить научный конкурс по поиску способов извлечения метана из атмосферы.

Бывший завкафедры отметил, что на встречах СПЧ с президентом РФ Владимиром Путиным хотел представить свой доклад о климате, но ему не давали слова.

Также он рассказал, что продает свою компанию «Вернский». Она собрала базу данных учебных работ и научных исследований.

Иван Засурский — внук Ясена Засурского, который возглавлял факультет журналистики МГУ с 1965 по 2007 годы, а после этого и до смерти в 2021 году был президентом журфака. Засурский-младший с 2012 года являлся членом Совета по правам человека при президенте.