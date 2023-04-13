Общество 13 апреля 2023, 17:27 Завкафедрой экономики труда МГУ Разумова: молодежи сложно трудоустроиться из-за неадекватной оценки своих перспектив

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Большинство молодых людей хотят в быстрые сроки найти работу своей мечты и не понимают, что профессиональную карьеру необходимо строить пошагово. Об этом сообщила завкафедрой экономики труда и персонала экономического факультета МГУ Татьяна Разумова радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, зачастую молодежь сталкивается с проблемами при трудоустройстве из-за неадекватной оценки своих перспектив. Кто-то из них слишком напуган, а кто-то, наоборот, чересчур самоуверен в себе.

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Разумова отметила, что многие молодые специалисты боятся начинать свою карьеру с непривлекательного места работы.