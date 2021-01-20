Реформа таксомоторной отрасли «зависла» в России

В 2018 году новый законопроект о такси был принят в первом чтении. Однако до принятия во втором чтении он так и не дожил, уточняется в материале. В середине декабря прошлого года стало известно, что после многочисленных доработок комитет Госдумы по транспорту и строительству решил рекомендовать нижней палате отклонить его во втором чтении.

На фоне отсутствия полноценных и современных норм, которые регулируют сферу таксомоторной деятельности, в конце прошлой — начале этой недели сразу в нескольких городах России произошли инциденты с таксистами.

Поездка по Запорожской улице в Москве закончилась для ученицы автошколы конфликтом с таксистом. Как рассказал «360» инструктор Роман, водитель такси подрезал ученический автомобиль. Сам конфликт попал в объектив камеры наблюдения. Ученица Устинья рассказала «360», что в город она выехала в третий раз, поэтому на светофоре, где образовалась небольшая пробка, машина заглохла. В этот же момент сзади автомобиль поджал таксист.

А на прошлой неделе москвичка натерпелась изрядного страха, когда рискнула воспользоваться услугами таксиста сервиса «Ситимобил». Водитель встретил ее вопросом «Ты верующая?», а затем обрушил на нее грозную проповедь о том, как нужно очищаться от грехов. «360» рассказывает, что делать, когда таксист превращается в агрессивного проповедника.