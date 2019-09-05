Заветная коробочка с приданым. Наборы «Я родился в Подмосковье» вручили в Дмитрове

Губернаторские наборы «Я родился в Подмосковье» начали вручать в роддоме Дмитрова. Первой обладательницей подарка стала Юлия Тукаева. С рождением сына молодую мать поздравил глава городского округа Илья Поночевный.

Он вручил подарочный набор и отметил, что таких коробок хватит на всех новорожденных.

«Коробок хватит всем. У нас за год появляется более 1700 новорожденных. И для каждого из них по программе губернатора Московской области у нас приготовлена такая коробочка, в которой собрано все самое необходимое, или же подарочный сертификат на 20 тысяч рублей», — сообщил глава городского округа Дмитров Илья Поночевный.

Источник фото: телеканал «360»

По его словам, такие подарки необходимы молодым семьям, ведь зачастую у родителей в преддверии рождения малыша просто не хватает времени, да и нужных знаний, чтобы купить все необходимое.

В коробку «Я родился в Подмосковье» вошло 53 предмета. Это молокоотсос, подогреватель детского питания, термометр, пеленки, полотенце-уголок, шапочки, носочки и ползунки. Также в наборе есть семь комбинезонов на разную погоду, боди, костюмы, присыпка, кремы против раздражения и под подгузник, шампунь, салфетки и многое другое. Для мам предусмотрены лактационные вкладыши, подушка для кормлений, а также крем от растяжек.

Источник фото: телеканал «360»

Коробки «Я родился в Подмосковье» для новорожденных начали вручать в роддомах региона тем, чьи дети родились 1 сентября и позже. Такое распоряжение дал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Прямо в роддоме можно выбрать, что для семьи будет предпочтительнее: губернаторский набор или денежная компенсация в размере 20 тысяч рублей. Некоторые молодые мамы Дмитрова уже выбрали сертификаты.

Подарочный набор новорожденным предоставляется один раз. Если на свет появилась двойня или тройня, подарок получают все малыши. Набор выдают родителям сразу, как только у них появляется свидетельство о рождении малыша.

Подарочный набор для новорожденного или денежная компенсация. Что выбирают родители в Ногинске? Подробнее

Также в роддомах Московской области можно встать на очередь в детский сад или прикрепиться к поликлинике. Все это входит в комплексную услугу «Рождение ребенка», которая стартовала в рамках президентского проекта «Десятилетие детства в России».