Заветная коробка или альтернатива. В Дубне начали вручать подарки новорожденным

Проект «Я родился в Подмосковье» дошел и до Дубны. Первые бесплатные комплекты для новорожденных с необходимыми на первое время вещами вручили молодым мамам при выписке из роддома.

Качественный красивый комбинезон, уютный конверт для новорожденного — нежные бежевые оттенки, чтобы подошло и мальчику, и девочке. Наталья Глоба решила взять набор сразу, как только о нем узнала. Сама из Москвы, но по совету родственницы она приехала рожать в Дубну. Родила дочь Машу и получила подарок, который оказался даже лучше столичного.

«Набор действительно хороший, содержит много предметов, нужных молодой маме. Причем, содержание этого набора — я сравнивала с данными в интернете — даже превосходит то, что дают в Москве уже более года», — рассказала молодая мама Наталья Глоба.

Источник фото: телеканал «360»

Анна Новожилова не собиралась рожать в Подмосковье. Но роддом в Твери, который она выбрала, временно закрыли на уборку. Подарок стал для нее неожиданностью. Маленький Лева — четвертый ребенок в семье. Много вещей осталось от старших, что-то подкупили. Поэтому набор не нужен, но предложение полезное, поскольку есть альтернатива. Анна выбрала денежный эквивалент — 20 тысяч рублей.

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«Как правило, к сроку рождения аналогичный набор подготавливают будущие родители. У нас не было потребности в получении этого набора. И мы выбрали денежную компенсацию, которая нам поможет приобрести такую крупную вещь, как коляска», — отметила жительница г. Конаково Анна Новожилова.

Источник фото: телеканал «360»

Подарочный набор — одно из комплекса предложений, подготовленных для детей, рожденных и зарегистрированных в Московской области. Кроме специальных боксов «Я родился в Подмосковье» с 1 сентября в перинатальных центрах региона организована выдача пакета документов для новорожденного.

«Мамочкам выдают свидетельство о рождении, справку для пособия по месту жительства, оформляют СНИЛС, медицинский полис, ИНН, прикрепляют к детсаду, к поликлинике», — сообщила заведующая акушерским отделением Дубненской городской больницы Светлана Яхина.

Источник фото: телеканал «360»

В ближайшем будущем может быть организована совместно с Пенсионным фондом и выплата материнского капитала. Его оформление, как пилотный проект, уже идет в десяти родильных домах области. До конца года планируется начать предоставлять эту услугу во всех роддомах Подмосковья.