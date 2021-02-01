Прием заявок на участие в ЕГЭ завершится 1 февраля

Выпускникам, планирующим поступать в вузы в этом году, для получения школьного аттестата нужно сдать только один обязательный госэкзамен — русский язык.

ЕГЭ по математике базового уровня проводить не будут. Единый госэкзамен по профильной математике, а также остальные предметы выпускники, как и раньше, смогут сдавать по выбору — в зависимости от того, в какой вуз они поступают.

В этом году выпускники десятых классов, которые прошли предметы за 11-й класс экстерном, смогут написать по ним ЕГЭ. В прошлом году такой возможности не было.

Выпускники 2021 года должны подать заявление на сдачу ЕГЭ в своей школе. В прошлые годы заявления принимали в отдельных местах регистрации на сдачу единого госэкзамена.

В заявлении нужно указать предметы, которые ученик собирается сдавать. Для регистрации на ЕГЭ школьникам нужен только паспорт.