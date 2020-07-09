Завершился Всеармейский конкурс разведчиков

В состязании принимали участие лучшие специалисты четырех округов: Центрального, Восточного, Западного и Южного.

Конкурс состоял из пяти этапов «Десантирование и совершение марш-броска», «Конкурс механиков-водителей», «Комплекс препятствий «Тропа разведчика», «Стрельба» и «Выход разведывательного отделения в район сбора после выполнения задачи».

Первое место заняла команда Новосибирского высшего военного командного училища.