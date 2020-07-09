Завершился Всеармейский конкурс разведчиков
Всеармейский конкурс «Отличники войсковой разведки» завершился на базе учебного комплекса Новосибирского высшего военного командного училища. Об этом сообщил телеканал «Звезда».
В состязании принимали участие лучшие специалисты четырех округов: Центрального, Восточного, Западного и Южного.
Конкурс состоял из пяти этапов «Десантирование и совершение марш-броска», «Конкурс механиков-водителей», «Комплекс препятствий «Тропа разведчика», «Стрельба» и «Выход разведывательного отделения в район сбора после выполнения задачи».
Первое место заняла команда Новосибирского высшего военного командного училища.