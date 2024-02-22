Общество 22 февраля 2024, 11:14 Завершился шестой Московский детский чемпионат «Мастерята» Собянин: 6-й Московский детский чемпионат «Мастерята» собрал 8 тысяч участников Фото: Leo Preobrazhensky/Russian Look / Global Look Press

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Шестой Московский детский чемпионат «Мастерята» собрал около восьми тысяч школьников из 478 столичных образовательных учреждений. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Ребята продемонстрировали навыки в 45 различных областях, включая графический дизайн, хлебопечение и фотографию. В чемпионате участвовали школьники с первого по восьмой класс.

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По словам мэра, в этом году финал собрал рекордное количество участников, восемь тысяч, на тысячу больше по сравнению с прошлым годом. Из них 179 команд заслужили золотые медали, 192 команды наградили серебряными, а 209 команд получили «бронзу». Успехи детей оценивали 450 экспертов, которые в рамках подготовки к мероприятию провели свыше 1,5 тысячи часов мастер-классов.

«От души поздравляю медалистов и желаю ребятам новых побед», — сказал Собянин.

Кроме того, более 23 тысяч московских школьников поучаствовали в XXXV Математическом празднике. Подросткам попробовали решить задачи разного уровня сложности, в том числе на смекалку и воображение.