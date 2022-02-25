Завершился ремонт в молодежном центре «Шанс» в Туле

В пресс-службе администрации Тулы рассказали об открытии после ремонта Центра неформального образования и психологической помощи молодежи «Шанс». Он уже готов принимать посетителей. Об этом сообщила «Тульская служба новостей».

Рабочие отремонтировали холл и лаунж-зону центра. В здании заменили напольное покрытие, покрасили стены, провели модернизацию освещения, а также поставили новую мебель.

В «Шансе» можно получить индивидуальное и семейное психологическое консультирование, попасть на тренинги либо их провести. Специалисты центра также работают по направлению гармонизации детско-родительских отношений.