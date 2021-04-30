Завершился ремонт Литейного моста в Петербурге

В Северной столице досрочно завершился ремонт Литейного моста. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Отмечается, что ремонтные работы должны были завершиться к 7 мая, однако дорожникам удалось справиться раньше, поскольку они работали круглосуточно. Они заменили асфальт на площади 11 300 «квадратов» за 20 дней.

Кроме того, были отремонтированы технологические люки и закрытый деформационный шов, а также проведен локальный ремонт железобетонной плиты стационарных пролетов и ортотропной плиты разводного пролета.