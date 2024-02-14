Общество 14 февраля 2024, 12:57 Завершился прием заявок на участие в конкурсе проектов благоустройства ВДНХ Около 500 заявок поступило на участие в конкурсе проектов благоустройства ВДНХ РИА «Новости»

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Прием заявок на участие в конкурсе «Золотой колос» закончился в Москве. Мероприятие будет посвящено развитию территории ВДНХ. Суммарно поступило около 500 заявок, сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Всего заявку на участие оставили 484 человека из 52 регионов России. Кроме того, попытать удачу решили и конкурсанты из Туркмении, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Молдавии. Одна из заявок принадлежит российско-японскому архитектурному бюро.

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Тема конкурса 2024 года — «Лучший проект по ландшафтной архитектурной концепции садов и скверов ВДНХ». Конкурсантам нужно разработать ландшафтно-архитектурную концепцию для благоустройства выбранных территорий.

Работы нужно подготовить и сдать до 30 мая. Жюри выставят оценки по шести критериям: функциональности, эстетичности, масштабности, уникальности замысла и оригинальности.

Оглашение результатов и награждение в торжественной обстановке пройдет летом на ВДНХ. Главный победитель получит денежную премию в 300 тысяч рублей, за второе место вручат 200 тысяч рублей, а за третье — 100 тысяч рублей.

Три лучшие работы также вознаградят свидетельствами и памятными статуэтками. Профессиональное состязание «Золотой колос» пройдет в мегаполисе уже второй раз. А участники первого конкурса разрабатывали проекты комплексного обновления пяти въездных групп ВДНХ.

Ранее итоги конкурса рецензий «Вдумчивый читатель» подвели в Москве. В финальный этап прошли 55 участников со всей России.