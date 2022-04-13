Завершился первый день соревнований АрМИ-2022 «Саянский марш» под Красноярском

В горах Западный Саян Красноярского края завершился первый день соревнований по ски-альпинизму АрМИ-2022 «Саянский марш». В состязаниях принимают участие две российские и семь зарубежных команд. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».

Например, сборная Ирана приняла участие в конкурсе впервые, а вот сборная Китая участвует уже не первый раз. К играм они сшили специальную форму.

Помимо мужской команды соревнуются между собой и женщины. Условного пострадавшего весом 80 килограммов им предстоит поднимать вдоль отвесного склона и транспортировать в теплое место.

По истечению первого дня соревнований лидерство оказалось у китайской команды, следом за ней идет российская. Заключительный этап гонки определит победителя.