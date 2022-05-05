Завершился демонтаж аварийных конструкций здания «Винного городка» в Петербурге

В Санкт-Петербурге на Васильевском острове подошел к концу разбор аварийных конструкций здания «Винного городка». Об этом сообщил «Петербургский дневник».

В компании «Максидом», в собственности которой находится территория, отметили, что демонтаж отдельных строительных конструкций происходил с сохранением исторических материалов.

«Мы маркировали чугунные колонны, кирпичи очищали и временно складировали на палеты. Всего сейчас их насчитывается примерно 100 тысяч. Лицевые фасады здания, выходящие на набережную Малой Невы и набережную реки Смоленки, мы сохраняем, согласно Закону Санкт-Петербурга № 820-7 „О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия“», — обратил внимание замгендиректора по строительству компании Антон Патрасенко.