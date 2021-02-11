Завершились испытания беспилотника «Волк-18»

Концерн «Алмаз-Антей» окончил испытания нового беспилотника-перехватчика «Волк-18». Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным портала «Русская планета», беспилотник умеет в автоматическом режиме находить и сбивать дроны противника.

«Беспилотник был существенно доработан. На государственные испытания планируем выйти в этом году», — рассказал представитель компании.

Обновленная версия беспилотника оборудована новой оптико-локационной системой, которая способна обнаруживать цели на более дальних расстояниях, а также доработанную систему управления, благодаря которой дрон способен работать в автономном режиме.