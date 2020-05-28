    28 мая 2020, 19:24

    Завершено расследование расстрела подростков в Татарстане. Бандиты приняли их за своих конкурентов

    Алена Макаренко

    Бандитская группировка «Седьмовские» по ошибке расстреляла детей вместо своих конкурентов. Расследование убийства завершено, сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное управление СК России.

    Следственное управление СК России по Татарстану завершило расследование убийства 17-летнего школьника, который оказался жертвой бандитских разборок.

    Юношу убили летом 2011 года. Тогда местная группировка «Седьмовские» конфликтовала с бандой конкурентов «Первомайские» из-за обычной драки. «Первомайские» избили участника «Седьмовских», а потом последние нанесли ответный удар. Несколько членов банды вооружились охотничьими ружьями, травматическим оружием, обрезками арматуры и бутылками с зажигательной смесью. Они решили подкараулить «Первомайских» во дворе одного из домов. Вскоре бандиты обстреляли въезжавшую машину.

    Позже выяснилось, что за рулем автомобиля сидел 18-летний молодой человек. Помимо него в салоне были трое несовершеннолетних. Никто из них никак не относился к этим группировкам. Двое подростков получили ранения, один из них спустя несколько часов скончался в больнице.

    Правоохранители задержали троих участников нападения. Позже виновных посадили в тюрьму. Однако лидер банды и один из стрелков смогли скрыться. В октябре 2019 года силовики задержал 48-летнего Алексея Назарова. В отношении него возбуждено дело по статьям «Убийство, совершенное организованной группой», «Покушение на убийство, двум и более лицам, совершенные организованной группой» и «Умышленное повреждение чужого имущества».