Завершено расследование расстрела подростков в Татарстане. Бандиты приняли их за своих конкурентов

Следственное управление СК России по Татарстану завершило расследование убийства 17-летнего школьника, который оказался жертвой бандитских разборок.

Юношу убили летом 2011 года. Тогда местная группировка «Седьмовские» конфликтовала с бандой конкурентов «Первомайские» из-за обычной драки. «Первомайские» избили участника «Седьмовских», а потом последние нанесли ответный удар. Несколько членов банды вооружились охотничьими ружьями, травматическим оружием, обрезками арматуры и бутылками с зажигательной смесью. Они решили подкараулить «Первомайских» во дворе одного из домов. Вскоре бандиты обстреляли въезжавшую машину.

Позже выяснилось, что за рулем автомобиля сидел 18-летний молодой человек. Помимо него в салоне были трое несовершеннолетних. Никто из них никак не относился к этим группировкам. Двое подростков получили ранения, один из них спустя несколько часов скончался в больнице.

Правоохранители задержали троих участников нападения. Позже виновных посадили в тюрьму. Однако лидер банды и один из стрелков смогли скрыться. В октябре 2019 года силовики задержал 48-летнего Алексея Назарова. В отношении него возбуждено дело по статьям «Убийство, совершенное организованной группой», «Покушение на убийство, двум и более лицам, совершенные организованной группой» и «Умышленное повреждение чужого имущества».