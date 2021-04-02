Пострегистрационные исследования «Спутника V» завершатся летом

К середине июня завершатся пострегистрационные исследования вакцины «Спутник V». После этого Минздрав будет принимать решение регистрировать ли препарат на постоянной основе.

«Наблюдения сейчас идут полгода, надо наблюдать отдаленные последствия, и как будто это середина июня, дайте нам для этого еще две-три недели — на подписание отчета и представление его в экспертное учреждение Минздрава, и после этого, я надеюсь, будет принято решение о постоянной регистрации», — заявил РИА «Новости» директор «НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России» Александр Гинцбург.

Гинцбург добавил, что каких-либо серьезных изменений в инструкции после завершения испытаний не будет.

В августе 2020 года впервые в мире была зарегистрирована вакцина от коронавируса. Препарат «Спутник V» создал НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцина основана на платформе аденовирусных векторов человека.

Помимо «Спутника V» в России зарегистрированы еще две вакцины: от центра «Вектор» «ЭпиВакКорона» и от Центра имени Чумакова РАН «КовиВак».