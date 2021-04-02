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    02 апреля 2021, 05:50

    Пострегистрационные исследования «Спутника V» завершатся летом

    Екатерина Шамина

    К середине июня завершатся пострегистрационные исследования вакцины «Спутник V». После этого Минздрав будет принимать решение регистрировать ли препарат на постоянной основе.

    Пострегистрационные исследования «Спутника V» завершатся летом

    «Наблюдения сейчас идут полгода, надо наблюдать отдаленные последствия, и как будто это середина июня, дайте нам для этого еще две-три недели — на подписание отчета и представление его в экспертное учреждение Минздрава, и после этого, я надеюсь, будет принято решение о постоянной регистрации», — заявил РИА «Новости» директор «НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России» Александр Гинцбург.

    Гинцбург добавил, что каких-либо серьезных изменений в инструкции после завершения испытаний не будет.

    В августе 2020 года впервые в мире была зарегистрирована вакцина от коронавируса. Препарат «Спутник V» создал НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцина основана на платформе аденовирусных векторов человека.

    Помимо «Спутника V» в России зарегистрированы еще две вакцины: от центра «Вектор» «ЭпиВакКорона» и от Центра имени Чумакова РАН «КовиВак».