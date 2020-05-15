Заведующую столовой в Марий Эл оштрафовали за массовое отравление школьников

Женщину обвинили в неумышленном нарушении санитарно-эпидемиологических правил, из-за чего массово заболели или отравились учащиеся. Суд учел, что ранее сотрудница образовательного учреждения не привлекалась к уголовной ответственности. Кроме того, она возместила моральный и физический ущерб. Помимо этого заведующая заплатила 10 тысяч рублей.

Следствие и суд установили, что в декабре 2019 года заведующая производством нарушила существующие санитарно-эпидемиологические правила в школе в поселке городского типа Сернур. В результате появилась кишечная палочка. Одна 28-летняя работница школы и 75 детей в возрасте от семи до 16 лет отравились.

Специалисты провели в рамках дела более 70 экспертиз и допросили почти 200 человек.