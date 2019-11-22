Заведующую поликлиникой под Пензой оштрафовали. Она хотела подменить образцы крови
В Пензенской области перед судом предстала заведующая одной из местных поликлиник. Ее оштрафовали за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
По данным информагентства, заведующая поручила сотруднице поликлиники заменить образец крови, который был взят у ее мужа для освидетельствования. Требовалась выяснить, был ли он пьян, когда его задержал сотрудник ГИБДД.
«В ходе предварительного расследования сотрудниками проведено значительное число следственных действий, в том числе — ДНК-экспертиза и фоноскопическая судебная экспертиза», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Женщина не созналась в содеянном, однако собранные доказательства подтвердили ее вину. Суд оштрафовал заведующую на 90 тысяч рублей.