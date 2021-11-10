Заведующую детсадом отсудят за взяточничество во Владимирской области

Во Владимирской области перед судом предстанет заведующая детским садом, которую обвинили в получении взятки. Об этом сообщил «Царьград».

Обвиняемая заключила ряд контрактов на поставку продуктов питания в детский сад. При продлении договоров она потребовала от предпринимателей в качестве взятки не менее полутора процентов от ежемесячной суммы оплаты по контракту. Таким образом в общей сложности она получила более 200 тысяч рублей.