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    10 ноября 2021, 23:39

    Заведующую детсадом отсудят за взяточничество во Владимирской области

    Заведующую детсадом обвинили в получении взятки во Владимирской области

    Артур Блянихов

    Во Владимирской области перед судом предстанет заведующая детским садом, которую обвинили в получении взятки. Об этом сообщил «Царьград».

    Обвиняемая заключила ряд контрактов на поставку продуктов питания в детский сад. При продлении договоров она потребовала от предпринимателей в качестве взятки не менее полутора процентов от ежемесячной суммы оплаты по контракту. Таким образом в общей сложности она получила более 200 тысяч рублей.