Общество 05 сентября 2023, 12:03 Заведующую детсадом уволили в Сибири из-за неподобающих фото в соцсетях — СМИ РИА «Новости»: заведующую детсадом Красноярска уволили из-за эротических фото Freepik

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Заведующая детским садом из Красноярска лишилась работы после того, как публиковала эротические фотографии в социальных сетях. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в администрации города.

«Она уволена», — сказал собеседник агентства.

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Он добавил, что решение связано со скандалом в соцсетях. Данные о «ненадлежащем исполнении обязанностей руководителем МБДОУ № 227» собирается проверить прокуратура Красноярска и дать оценку сведениям о нарушении женщиной законодательства об образовании, требований бюджетного законодательства и трудовых прав работников.

Также проверят исполнение Главным управлением образования города функций учредителя детсада. Представители этого ведомства пока не дали комментариев.

Ранее в СМИ и соцсетях появились новости о том, что родители попросили уволить заведующую детским садом в Красноярске Анастасию Красильникову за эротические публикации в интернете и якобы «полное игнорирование своих обязанностей». Журналисты писали, что девушка хамила мамам и папам детей, а также сотрудникам, урезала зарплаты.