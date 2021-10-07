Заведующую детсадом осудили за мошенничество в Ростовской области

В Ростовской области перед судом предстала заведующая детским садом, которую обвинили в мошенничестве. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Правоохранители выяснили, что подсудимая сделала фиктивные документы о приеме на работу слесаря-электрика и дворника. Сайт Rostov Gazeta.ru рассказал, что она присвоила себе около 140 тысяч рублей, которые предназначались для зарплаты этим работникам.

Женщина призналась в содеянном. Суд оштрафовал ее на 115 тысяч рублей.