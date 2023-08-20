Общество 20 августа 2023, 21:52 Заведующую детсадом на Ставрополье уличили в поддержке ВСУ и уволили Хинштейн: поддержавшую ВСУ заведующую детсадом уволили на Ставрополье РИА «Новости»

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Заведующую детского сада «Ласточка» уволили в селе Донская Балка Ставропольского края. Женщину публично уличили в поддержке Вооруженных сил Украины, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«После личного вмешательства губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова — заведующую детсадом „Ласточка“ из села Донская Балка уволили с работы», — написал он.

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По словам Хинштейна, деятельность женщины сейчас проверяют правоохранители.

По данным Telegram-канала Mash, жители Ставропольского края обвинили заведующую местным детским садом в поддержке ВСУ. По их словам, женщина позволяла себе оскорбительные высказывания в адрес мужчины, который участвовал в спецоперации. Также она угрожала воспитанникам, если в зоне СВО погибнут ее сыновья.

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