Заведующая пермского детсада уволилась из-за песни про алкоголь на Масленицу

Заведующая детского сада «Гармония» в Перми уволилась после того, как ее сотрудники поставили детям песню про водку на Масленицу. Скандал докатился до главы города, и он объявил заведующей выговор.

Глава Перми Дмитрий Самойлов объявил выговор начальнику управления дошкольного образования департамента образования и заведующей садика, где прозвучала песня про алкоголь. После этого начальница «Гармонии» решила уволиться. Об этом сайту kp.ru сообщили в пресс-службе департамента образования.

Пермским детям включили песню группы «Балаган лимитед» со словами: «Маслена Масленица, весело резвилися, водка, пиво и вино — в общем, отравилися». Гости веселого праздника сняли на видео, как воспитательницы на глазах детей дерутся подушками под эту песню.

Отец одного из воспитанников детского сада «Гармония» пожаловался в Роспотребнадзор на неподобающее музыкальное сопровождение.

После происшествия уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова предложила создать в школах и детских садах комиссию, которая бы контролировала выбор песен.