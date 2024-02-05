Эксклюзив 05 февраля 2024, 15:12 Заведующая московской библиотекой показала, как живет кот Маркиз после «увольнения» Заведующая библиотекой московского Строгино показала новый дом кота Маркиза Фото: страница заведующей библиотекой № 248-1 в Москве Елены Акиновой в социальной сети «ВКонтакте» / Соцсети

Читать 360tv в

Кот Маркиз после «увольнения» из библиотеки в районе Строгино поселился у заведующей учреждением Елены Акиновой. Она поделилась с «360» фотографиями питомца из его нового дома.

«Конечно у меня. Это же наша сыночка, наше солнышко родное!» — ответила заведующая на вопрос, где сейчас находится кот.

Реклама

Женщина поселила всеобщего любимца в своей однокомнатной квартире перед Новым годом. Сотрудники библиотеки приходят к нему в гости.

Фото: страница заведующей библиотекой № 248-1 в Москве Елены Акиновой в социальной сети «ВКонтакте» / Соцсети Фото заведующей библиотекой № 248-1 в Москве Елены Акиновой Фото: страница заведующей библиотекой № 248-1 в Москве Елены Акиновой в социальной сети «ВКонтакте» / Соцсети Фото: страница заведующей библиотекой № 248-1 в Москве Елены Акиновой в социальной сети «ВКонтакте» / Соцсети Фото: страница заведующей библиотекой № 248-1 в Москве Елены Акиновой в социальной сети «ВКонтакте» / Соцсети Фото заведующей библиотекой № 248-1 в Москве Елены Акиновой

Кота, прожившего 8,5 года в библиотеке, убрали после жалобы пожилого посетителя. Несмотря на то, что местные жители начали собирать подписи в защиту животного. Возвращать питомца в читальню руководство Объединения культурных центров отказалось.

«С нами так поступили, что отходить от этого мы будем еще очень долго», — добавила Елена.

Соседи пенсионера, написавшего жалобу на кота, в свою очередь, рассказали, что этот мужчина устроил антисанитарию в собственном подъезде. По их словам, он собирает мусор и складирует его в своей квартире, из-за чего жильцы дома страдают от тараканов.