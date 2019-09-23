Челябинским врачам пообещали расправу в тюремном стиле. Они просто хотели вернуть зарплату

Заведующая медчасти в Саткинском районе Челябинской области пообещала «поставить раком врачей скорой, которые пожаловались на низкие зарплаты. Один из тех, кому пообещали экзекуцию, рассказал «360» о причинах конфликта с руководством.

«Просто у нас тарифную ставку подняли, а все доплаты сократили. Допустим, вот ночные смены. Со 100% сократили до 20%. Вот я работаю два года, а люди, которые работают подолгу, у которых стажа больше, у них, например, выплаты за стаж отобрали. Я не считал, сколько, я знаю о своих выплатах. И у нас сильно упала заработная плата», — рассказал «360» один из участников конфликта, водитель скорой Сергей Павлов.

Что касается обещания как-то кого-то поставить, то это заведующая грозила в частных беседах, объяснил водитель. Люди сначала боялись, молчали, не хотели ничего рассказывать, а теперь страх ушел. Сейчас по жалобе работников станции местное начальство разбирается в конфликте.

По словам собеседника «360», нагрузка не уменьшилась, а зарплата упала. Поэтому врачи и другие сотрудники решили потребовать свои деньги, потому что на голые ставки жить невозможно.

«Я водитель скорой помощи и зарабатываю 13 тысяч рублей в месяц. График у меня по 12 часов, вот я работаю сначала день, потом ночь, потом с ночи два дня выходных. Ночные смены тяжелые, а доплаты нету. И мы требуем, чтобы нам подняли заработную плату», — пояснил Павлов.

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Как объяснил водитель скорой, бригады экстренной помощи написали письмо на имя главврача с просьбой разъяснить им ситуацию с выплатами. Люди надеялись, что раз подняли тарифную ставку, то зарплаты подрастут. А они наоборот, съежились. При этом главврач в интервью рассказывал, что зарплата водителя скорой составляет 20 тысяч рублей и выше — если брать в среднем.

«До этого я получал 17 тысяч, 16 тысяч. Сейчас — 13 тысяч. Раньше люди, которые брали дополнительные рабочие дни и выходили работать в свои законные выходные, у тех зарплаты были, ну, 23 тысячи. К нам в результате присоединились фельдшера, потому что у них та же ситуация. У них тоже убрали все доплаты, убрали ночные, люди дошли до нищеты», — рассказал Павлов.

«360» не удалось получить оперативный комментарий Минздрава области и медчасти, в которой работает Сергей.