Общество 15 марта 2023, 09:48 Заварят повторно. На российские активы Lipton нашелся покупатель «Объединенная чайная компания» запланировала приобрести российские активы Lipton Unsplash

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ООО «Объединенная чайная компания» подала запрос в Федеральную антимонопольную службу о предварительном согласии на покупку прав международной чайной компании Ekaterra, владеющей правами на бренды Brooke Bond, Saito и Lipton. Об этом написало РИА «Новости».

Владельцы Ekaterra в августе 2022 года объявляли о решении прекратить работу на территории России. Бренды Lipton, Brooke Bond и Saito до конца 2023 года перестанут производить в России, их продажа также прекратится.

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В пик работы на отечественном рынке Ekaterra производила около 16 тысяч тонн чая в год на фабрике в Санкт-Петербурге. Сделка позволит новым инвесторам продолжить выпуск чая под брендами торговых сетей.

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Представитель «Объединенной чайной компании» Александр Конов подтвердил«Коммерсанту» намерение осуществить сделку, но раскрыть ее условия отказался. При этом он назвал производственные мощности Ekaterra одним из самых высокотехнологичных и производительных в России.