Зауральских пожарников не обеспечивали защитной одеждой несколько лет

По данным информагентства, на протяжении как минимум трех лет водители пожарного авто в ПЧ № 20 не получали защитную обувь, боевую одежду пожарного, летние головные уборы и валенки. Несколько пожарных не получали средства для защиты рук. Отмечается, что к сегодняшнему дню некоторым работникам частично выдали обмундирование.

«Сейчас идет служебное расследование по данному факту», — рассказали в региональном управлении защиты населения от чрезвычайных ситуаций.