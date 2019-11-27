Зауральских пожарников не обеспечивали защитной одеждой несколько лет
В Курганской области региональные правоохранители выяснили, что работники пожарной части № 20 в Альменевском районе получали оплату за сверхурочную работу в неполном объеме. Кроме того, на протяжении нескольких лет их не обеспечивали защитной одеждой. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
По данным информагентства, на протяжении как минимум трех лет водители пожарного авто в ПЧ № 20 не получали защитную обувь, боевую одежду пожарного, летние головные уборы и валенки. Несколько пожарных не получали средства для защиты рук. Отмечается, что к сегодняшнему дню некоторым работникам частично выдали обмундирование.
«Сейчас идет служебное расследование по данному факту», — рассказали в региональном управлении защиты населения от чрезвычайных ситуаций.