Затворы дамбы в ожидании паводка закрыли в Петербурге

В Санкт-Петербурге закрыли затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС). Такие меры приняты в ожидании наводнения, которе может быть вызвано повышением уровня воды в дельте Невы до критичных значений, сообщили в МЧС.

«В 16:57 затворы КЗС на судопропускных сооружениях С-1, С-2 и шести водопропускных сооружениях закрыты. Движение пассажирских и грузовых судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру остановлено. Движение автомобилей по САД КЗС осуществляется в штатном режиме. Акватория Невской губы временно изолирована от Финского залива», — сказано в сообщении спасателей.

Откроют затворы тогда, когда угроза паводка минует. Пока опасность наводнения остается высокой. Время открытия затворов МЧС сообщит дополнительно, когда угроза пройдет.

Закрыть затворы распорядились Главное управления МЧС России по Санкт-Петербургу и дирекция Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга. Решение связано с усилением ветра и неблагоприятным прогнозом синоптиков о возможном подъеме уровня воды до опасных значений — для Петербурга это +150… +160 сантиметров выше ординара. Сейчас вода у Горного института поднялась на 98 сантиметров, в Финском заливе — на 114 сантиметров.