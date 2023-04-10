Общество 10 апреля 2023, 08:52 «Зацепить» в поисковиках. Россиян предупредили о новой схеме мошенничества хакеров Bi.Zone: хакеры внедрили новую схему мошенничества с полезными ресурсами для бухгалтеров РИА «Новости»

Читать 360tv в

Злоумышленники, чтобы снять деньги у российских компаний, начали создавать ресурсы-ловушки для бухгалтеров. Их наполняют ключевыми словами и контекстной рекламой для вывода сайта в начало поиска. Об этом сообщили РИА «Новости» в компании Bi.Zone.

«Группировка Watch Wolf похищает деньги со счетов компаний, распространяя вредоносное ПО на компьютеры бухгалтеров», — уточнили в компании.

Реклама

Мошенники действуют нестандартно: для атаки используется не фишинговая рассылка, а SEO-продвижение хакерских ресурсов. Злоумышленники не только добавили на свои сайты ключевые слова, но и приобрели контекстную рекламу.

Если бухгалтер скачивает документ, в папке оказывается архив, который содержит вредоносное программное обеспечение.

Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, медиаэксперт Герман Клименко рассказал, как спастись от мошенников, которые используют QR-коды.