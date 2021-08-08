Затравленную за фото с Ласицкене украинку пригласили в Россию

Журналист Владимир Соловьев предложил украинской легкоатлетке Ярославе Магучих переехать в Россию из-за травли, которую устроили ее соотечественники. Причиной стало совместное фото спортсменки с российской олимпийской чемпионкой Марией Ласицкене.

«На Украине сейчас может быть все что угодно. На уровне личной травли уже началось. Но она всегда может переехать и выступать в России», — заявил Соловьев в комментарии Ura.ru.

Телеведущий обратил внимание на заявление замминистра Минобороны Украины Анны Маляр, которая назвала фото спортсменок «информационно-психологической пушкой» и пообещала провести со спортсменкой беседу, когда она вернется из Токио.

«Та истерия, которую подхватило Министерство обороны Украины, <…> — это позор», — считает телеведущий.

Соловьев добавил, что Магучих показала пример разумного, доброго и уважительного отношения российских и украинских спортсменов и принесла Украине гораздо больше пользы, чем «нацисты, разрушающие собственность страны».

На соревнования по прыжкам в высоту в Токио Магучих завоевала бронзовую медаль. Золото выиграла Мария Ласицкене, после соревнований девушки обнялись. Фото спортсменок вызвало негодование у некоторых украинских пользователей. По их мнению, Магучих не должна была обниматься с «гражданами агрессора». В Минобороны страны указали на то, что спортсмены сборной Украины не должны забывать о том, что «российско-украинская война все еще идет», поэтому такие объятия недопустимы.