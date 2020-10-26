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    26 октября 2020, 14:19

    Затраты на антикризисные меры в России оценили в 9% ВВП

    Андрей Иванов

    Пандемия коронавируса нанесла серьезный ущерб российской экономике. Антикризисные меры, которые уже приняли и планируют принять власти из-за разгула инфекции, стоили государству 9% ВВП. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».
    Затраты на антикризисные меры в России оценили в 9% ВВП

    Глава ведомства подчеркнул, что на поддержку граждан, предпринимателей и модернизацию здравоохранения всего уйдет почти пять триллионов рублей. Это 4,5% ВВП.

    «Это те ресурсы, которые у нас предусмотрены в общенациональном плане по широкому спектру вопросов. Если говорить в целом, сколько денег государство затратит в этом году и следующем, то это около 9% ВВП», — заявил Силуанов.

    Министр отметил, что уже в конце 2021 года Россия должна выйти на докризисные параметры развития экономики. Из-за пандемии в 2020 году бюджет стал дефицитным, хотя изначально его спланировали с запасом.

    Ранее Силуанов рассказал, что в связи с оптимизацией зарплату государственных служащих в 2021 году индексировать не будут.

    По последним данным, с марта в России выявили 1 531 224 случая COVID-19. От последствий заражения 2019-nCoV умерли 26 269 человек. В сентябре ситуация с коронавирусом ухудшилась во всем мире.